Lissone, più Agenti e Telecamere per una Città più Sicura

Sempre più occhi sulla città per aumentare la sicurezza. Il Comune incrementa la presenza di agenti e telecamere a Lissone. Primo passo in tale direzione, la decisione di prolungare per un altro anno l’utilizzo lungo le strade lissonesi del sistema Safer Place, con l’impiego sulla centrale mobile della polizia locale dell’avveniristica tecnologia made in Israele, un’apparecchiatura di videosorveglianza montata su uno dei mezzi in dotazione agli agenti del comando di via Gramsci e in grado di riprendere a 360 gradi tutto ciò che avviene attorno al veicolo, sia quando è fermo sia mentre è in movimento. Le telecamere riescono a leggere le targhe delle auto in transito e a controllarle, interfacciandosi in tempo reale con le banche dati relative ad assicurazioni e revisioni. Il sistema si è fin qui rivelato molto efficace per combattere la sosta selvaggia e infrazioni come la mancata revisione dell’auto, l’uso del cellulare alla guida e la circolazione senza aver rinnovato l’assicurazione.

Intanto nei giorni scorsi è partito anche il potenziamento del corpo di polizia locale pianificato dall’Amministrazione, con l’entrata in servizio di tre nuovi agenti. "L’obiettivo – ha spiegato la sindaca Laura Borella – è dare una risposta efficace alle richieste dei lissonesi, su questioni di viabilità e di sicurezza, garantendo un capillare presidio del territorio". Sempre nel corso di quest’anno verrà assunto un nuovo ufficiale, mentre 5 ulteriori agenti arriveranno a inizio 2024: "Questo permetterà di implementare la presenza sul territorio tramite pattuglie di pronto intervento e pattuglie a piedi estendendo il servizio dalle 6.30 alle 20.30, tutti i giorni, 2 ore in più rispetto a oggi, e organizzando anche servizi serali fino alle 24". Inoltre, per assicurare notti tranquille durante l’estate, il Comune ha sottoscritto il protocollo d’intesa con la Prefettura per potenziare i controlli contro la malamovida.

Fabio Luongo