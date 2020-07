Storie e avventure per passare le giornate d’estate. Racconti da gustare negli spazi esterni della biblioteca, per scoprire fin da piccoli il mondo dei libri e il piacere della lettura: domani e dopodomani mattina la biblioteca civica di Lissone proporrà le “Letture sotto l’ombrellone“ per bambini dai 2 ai 4 anni. Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza l’iniziativa si terrà all’aperto, nel giardino alle spalle della biblioteca di piazza IV Novembre.

Domani alle 10.30 appuntamento dedicato ai bimbi dai 2 ai 3 anni; venerdì alla stessa ora toccherà a quelli di 3 e 4 anni. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare chiamando lo 039.7397461 o scrivendo a biblioteca@comune.lissone.mb.it. Le letture proseguiranno giovedì 9 e venerdì 17 per i bambini di 5 e 6 anni, venerdì 10 per quelli di 2 e 3 anni, giovedì 16 per i 3 e 4 anni.

F.L.