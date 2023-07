Lissone, No al Ricorso al Tar e No all'Uso Gratuito del Centro Civico

Niente appoggio a Lesmo nel ricorso al Tar contro Pedemontana e niente concessione a titolo gratuito degli spazi del centro civico di Santa Margherita al Comitato per la Difesa del Territorio come luogo in cui riunirsi periodicamente con gli abitanti.

È un doppio no quello arrivato dal Comune al comitato lissonese anti-Pedemontana sorto da un gruppo di residenti attivi contro la realizzazione dell’autostrada. Le due richieste erano state avanzate al municipio con due raccolte firme, approdate anche al voto del Consiglio comunale. Il parlamentino, a maggioranza, ha bocciato l’idea di appoggiare il Comune di Lesmo nel suo ricorso al Tar contro la proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell’autostrada: questo perché, ha spiegato la sindaca Laura Borella (nella foto), "ritengo non opportuno opporsi alla realizzazione dell’opera", in quanto permetterà di ridurre le code sulla Valassina e "l’utilizzo delle strade comunali per spostamenti di attraversamento". Borella ha poi confermato "l’impegno per assicurare le fondamentali opere di compensazione ambientale".

La richiesta del Comitato di poter disporre gratis del centro civico di via San Domenico Savio per gli incontri coi cittadini è invece arrivata in consiglio venerdì sera e ha incontrato un altro stop: già nella sua risposta scritta indirizzata al Comitato la sindaca aveva espresso il proprio no, perché l’attività del gruppo "è chiaramente un’attività politica, rivolta a una sola parte dei lissonesi, quelli che non vogliono l’autostrada". "Non sarebbe corretto ed equo" concedere quei locali gratuitamente, secondo Borella, "con un costo a carico dell’intera collettività quando l’azione del comitato è chiaramente orientata a tutelare una sola parte della collettività stessa". Gli spazi del centro civico li si potrà però adoperare senza problemi pagando la tariffa dovuta per l’uso di questo tipo di sale, ossia da 35 a 50 euro per ogni mezza giornata.

Fabio Luongo