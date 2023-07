Lissone, tenta di rubare su un’auto col trucco della gomma bucata: Mimmo l’Egiziano lo mette in fuga

Lissone (Monza) – A Mimmo l’Egiziano non la fai. Tentare di derubare lo storico custode di Monza, castigamatti dei ladri, non è una buona idea. E Mohamed Salah, al secolo Mimmo, autore di 37 arresti nella sua carriera, pur non riuscendo ad acciuffarlo lo ha messo in fuga mettendo in luce una nuova truffa.

Parcheggio del Leroy Merlin, Valassina. Il malintenzionato attende che il cliente entri nel negozio e gli fora una gomma. Quando la vittima si mette all’opera per sostituirla, si intrufola in auto per derubarla. Ma Mimmo lo ha messo in fuga subito.