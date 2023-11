Lissone: da Palazzo del mobile a Polo dello sport. Via ai lavori all’ex Centofirme

Lissone, 12 novembre 2023 – Una volta ultimati i lavori ci saranno un nuovo collegamento diretto dall’uscita della Valassina verso via Bramante, una nuova rotonda all’incrocio con via Pascoli e una viabilità ritoccata.

Intanto però ci saranno settimane di cantiere, con alcune modifiche temporanee alla circolazione e la chiusura di strade per consentire la realizzazione delle opere. Prenderanno il via da domani gli interventi di riqualificazione della viabilità attorno all’ex Palazzo del Mobile, in procinto di trasformarsi in “Polo dello sport”, con le attività del marchio Sport Specialist che andranno a riempire gli spazi dell’ex Centofirme.

Il programma dei lavori

I lavori prevedono la costruzione di una nuova corsia di svolta a destra che dalla rampa di uscita e discesa dalla Valassina porterà direttamente su via Bramante, funzionando come un bypass, così che i veicoli non debbano più passare dall’attuale svincolo e dalla rotonda di via Carducci, sempre molto trafficati.

In programma anche la creazione di una nuova rotonda all’incrocio tra via Bramante e via Pascoli. Tutte le opere sono a carico del privato che sta recuperando Palazzo del Mobile e serviranno a gestire meglio il consistente afflusso di clienti previsto dal nuovo negozio sportivo.

A cosa serve il nuovo raccordo

Il nuovo raccordo all’uscita della statale 36 servirà in primis per arrivare direttamente al Polo dello sport, ma sarà utile pure per chi abita nella zona, perché permetterà di evitare l’attuale svincolo spesso congestionato. Compreso nell’intervento anche un ampliamento della rampa di uscita dalla Valassina.

Le modifiche viabilistiche

L’avvio del cantiere farà scattare da domani il divieto di sosta lungo entrambi i lati di via Pascoli, da via del Concilio a via Pellico, oltre che la chiusura al traffico di via Pascoli nella parte che va da via Bramante a via Valassina. Qui sarà vietato pure posteggiare. Off limits per le auto anche il tratto di via Bramante compreso tra via Modigliani e via Pascoli. Nel corso degli interventi si potranno aggiungere altre chiusure, sensi unici alternati e deviazioni.

I lavori viabilistici fanno parte del più ampio intervento di “rigenerazione urbana” dell’ex Palazzo del Mobile, lo storico edificio affacciato sulla Valassina, un tempo tempio dell’arredo e del design e a breve paradiso degli sportivi grazie al noto imprenditore brianzolo Sergio Longoni, patron di DF Sport Specialist e Bicimania.