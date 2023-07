L’inondazione scongiurata Il torrente si è fermato

L’altra notte gli abitanti di Dervio hanno avuto l’impressione di un déjà-vu e hanno temuto di sperimentare di nuovo quanto già affrontato a giugno 2019, quando il Varrone in piena ha travolto con una valanga d’acqua parte del centro abitato e metà paese è stato sfollato. Questa volta però la temuta inonazione non c’è stata, il torrente non ha tracimato e nessuno ha dovuto abbandonare in fretta e furia casa propria. Gli interventi anti-esondazione realizzati proprio in seguito a quanto accaduto nel 2019 hanno funzionato. La forza della corrente ha spazzato via solo una ruspa cingolata con un braccio meccanico e un camion, lasciati posteggiati proprio in mezzo all’alveo del torrente per i lavori di rinforzo degli argini ancora in corso. Le briglie flottanti installate a monte a pelo del Varrone, hanno infatti intercettato e contenuto tronchi e materiale galleggiante, che altrimenti si sarebbe incastrato sotto i ponti, formando vere e proprie dighe che avrebbero innescato l’esondazione. "Nel modo più brutto sono state collaudate le opere di difesa per bloccare il legname del Varrone", tira un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo e commenta soddisfatto il sindaco Stefano Cassinelli. "Il risultato è stato ottimo - prosegue -. Le reti hanno trattenuto il legname e non è stato necessario effettuare altri interventi di emergenza. Il sistema di protezione progettato dopo l’alluvione del 2019 funziona in modo adeguato". Per completare le difese che contengano il Varrone mancano all’appello solo una vasca di laminazione e l’installazione di paratie mobili. D.D.S.