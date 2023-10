L’inno alla natura, Halloween e i silenziosi animaletti

Uno spettacolo che mescola le parole di un grande scrittore italiano come Mario Rigoni Stern, la musica antica e il canto polifonico. Le storie della pace e una maratona di letture da brivido. Sono gli spettacoli per bambini e adulti proposti dalle biblioteche brianzole. Venerdì alle 21 a Lissone, nella sala polifunzionale della biblioteca di piazza IV Novembre, andrà in scena la lettura con musica e canto dal titolo “L’Arboreto Salvatico“, con il Teatro del Vento: rivolto soprattutto agli adulti, ma anche ai ragazzi, vedrà l’attrice Chiara Magri impegnata nelle letture e nel racconto, con il musicista Matteo Zenatti (nella foto) a canto, arpa e percussioni, per un inno alla vita e agli alberi nel quale 20 piante diventano saggi giganti del pianeta e si chiarisce il legame fra loro e l’uomo. Le parole di Mario Rigoni Stern si intrecceranno con brani tratti dal repertorio gregoriano, dal Cantico dei Cantici e dalla musica antica dedicata alle stagioni. Sabato, sempre nella biblioteca lissonese, dalle 15.30 “Dolcetto o libretto? - Maratona di Halloween“, con letture a tema per bambini. Alle 10 in biblioteca a Carate gli attori di Pandemonium Teatro proporrano la lettura teatrale “Storie di pace“; alla stessa ora in biblioteca a Macherio la lettura teatralizzata “Silenziosi animaletti“ che verrà replicata anche alle 16 a Triuggio. Ingresso gratuito con prenotazione con l’app C’è Posto di BrianzaBiblioteche.

F.L.