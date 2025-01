L’indie italiano si riprende il palcoscenico

Una serata tutta dedicata ai maggiori successi musicali della scena indie, da cantare assieme a squarciagola. È l’iniziativa che proporrà stasera, dalle 21.30 in avanti, il Tambourine di Seregno con l’evento “Canta indie, canta male“: ci si potrà scatenare sui brani più belli dell’indie italiano, dalle hit alle vere e proprie chicche, con i pezzi scelti insieme al pubblico, suonati da una band e cantati in compagnia sul palco di via Carlo Tenca, a metà strada tra il microfono aperto e il karaoke, con lo stesso stile delle indie-star preferite. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

F.L.