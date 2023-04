L’imboscata all’ex governatore Formigoni e la ruspa giocattolo a Di Pietro

Il decimo anniversario dell’apertura del tunnel di viale Lombardia è anche l’occasione per ricordare la lunga vicenda che ha preceduto l’inaugurazione del 3 aprile 2013. Una battaglia nata negli anni ’90 dall’iniziativa popolare dei residenti di Triante e San Fruttuoso contro l’inquinamento del viale e sostenuta dai rappresentanti politici locali, ma che ha avuto necessità di pressing, pazienza e astuzia per convincere tutte le istituzioni, dalla Regione allo Stato, a considerare e quindi finanziare l’opera. Ieri la storica associazione Hq Monza che ha guidato l’iniziativa assieme ai cosiddetti “5 comitati per la galleria“ ha ricordato alcuni dei retroscena che hanno portato a raggiungere il risultato.

A cominciare dall’idea di interrare i 2 chilometri di Statale 36 di Monza che "uscì quasi per caso", a novembre 1996 ma in città "si capì che era risolutiva". E da lì è partita l’insistenza monzese, come quella volta a fine anni ’90 in cui l’allora consigliere comunale Roberto Scanagatti combinò ai comitati una cena riservata con l’allora assessore provinciale alla Viabilità Ignazio Ravasi. Oppure l’intervento al Ministero dell’ex sindaco Roberto Colombo, le manifestazioni lungo il viale che dimostrarono che "se blocchi il traffico a Monza, blocchi anche Milano", poi la scena della consegna di una ruspa giocattolo all’allora ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro, oppure l’imboscata all’allora presidente della Regione Roberto Formigoni che, ospite a Monza, fu chiuso in una stanza con i portavoce dei comitati finché non promise di sbloccare il progetto.

M.Ag.