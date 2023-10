Limbiate, illecito smaltimento di rifiuti: 500 metri cubi di terre e scarti da demolizione sequestrati. Tre denunciati

Limbiate (Monza), 17 ottobre 2023 – Operazione dei carabinieri forestali del nucleo di Carate Brianza: eseguite perquisizioni personali e locali nei confronti di tre persone, tutte indagate per gestione illecita di rifiuti. A Limbiate, si è anche alzato in volo anche un elicottero dell’Arma dei Carabinieri, del 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio e sono stati una ventina i carabinieri forestali impegnati nell’attività con il supporto di Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

L’indagine

L'indagine è scaturita da anomalie emerse nella gestione dei rifiuti all'interno di un cantiere privato a Bollate, nel Milanese. Il cantiere era stato aperto per la realizzazione di un impianto di rifornimento di carburante, ma dagli approfondimenti investigativi è emerso che ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da questo cantiere, sia da demolizione, che terre e rocce da scavo, arrivavano illecitamente in Brianza. I materiali infatti “sparivano” dal sito ma senza alcuna tracciabilità e gestione legale.

Perquisizioni

E a quel punto, secondo l’accusa, entravano in gioco due aziende brianzole coinvolte nell’attività illecita. Durante le perquisizioni, in una delle due sedi sono stati trovati 500 metri cubi di rifiuti da demolizione edilizia e terre e rocce da scavo illegalmente depositate. “L’azienda, infatti, non è autorizzata al deposito ed alla gestione di rifiuti e, pertanto, il loro rinvenimento ha ulteriormente confermato l’ipotesi di reato oggetto dell’indagine” specificano in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza.

Tre denunciati

Il committente e proprietario dell’area è risultato del tutto estraneo agli interventi illeciti accertati. In totale sono tre le persone - gli amministratori delle due società di Limbiate coinvolte nell’attività edilizia e nella gestione del materiale da demolizione e scavo - denunciate.