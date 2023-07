Limbiate, Risposte su Amianto nell'ex Cral dell'Antonini a Mombello

Prime risposte ai dubbi dell’opposizione sulla presenza di amianto negli edifici dell’ex Cral dell’Antonini a Mombello, che la Provincia ha concesso in comodato d’uso gratuito per 50 anni al Comune. Il complesso immobiliare comprende attrezzature sportive, un teatro, un’ex bocciofila, locali a uso ricreativo. Le liste d’opposizione di Limbiate (Pd, Limbiate Solidale, Movimento 5 stelle) chiedevano chiarimenti sulla presenza di amianto e sulla necessità di interventi di bonifica. "È finalmente arrivata la risposta da parte della Provincia da cui si evince come l’intervento di sistemazione dell’amianto sulla casa del custode sia stato eseguito nel 2017" esordisce Giancarlo Brunato, capogruppo di Limbiate Solidale.

"Non si capisce perché queste risposte hanno dovuto aspettare così tanto, prima di essere fornite. Si può ritenere che l’atto di convenzionamento tra Provincia e Comune di Limbiate fosse così raffazzonato da non tenere in conto della situazione conclamata già nel 2016, con il rilievo di diverse strutture inagibili all’interno del Cral per la presenza di amianto" commenta Brunato. "Ora sappiamo che la Provincia, tramite gli scout del Cngei, ha sistemato la proprietà rimasta a suo carico mentre l’iter del Comune è stato più complesso ed è tuttora in corso. Non ci si capacita di non comprendere come sia stato possibile che, nonostante la dichiarazione di inagibilità, alcune attività sportive abbiano potuto proseguire (tennis e per un certo tempo bocciofila). Perché nel 2017la Provincia ha pensato solo alla convenzione con gli Scout sapendo che anche altri edifici erano inagibili?

Perché il Comune di Limbiate è andato a sottoscrivere una convenzione con la Provincia sapendo che alcuni edifici, dove avvenivano delle attività, erano considerati inagibili? Pensiamo che il nostro intervento abbia permesso di rilevare il “disordine amministrativo” che sottostà agli accordi intercorsi con la preoccupazione, già spiegata altre volte, legata alla salute dei cittadini che frequentano quegli spazi".

