Limbiate, operaio 48enne cade da 10 metri: soccorso e portato in ospedale

Limbiate (Monza e Brianza), 5 luglio 2023 – Stava lavorando su una piattaforma mobile a un’altezza di circa 10 metri quando, un operaio di 48 anni, è caduto a terra.

Un incidente che poteva avere conseguenze gravissime e tragiche ma, dopo le prime cure sul posto e il trasporto in ospedale, le condizioni dell’uomo non risulterebbero particolarmente preoccupanti e soprattutto non è in pericolo di vita.

I colleghi hanno allertato il 118 che ha fatto convergere sul posto in codice rosso la Croce Bianca di Cesano Maderno, l’automedica dell’ospedale Niguarda e i vigili del fuoco di Desio. I soccorritori e medici del 118 dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il 48enne in codice giallo al pronto soccorso di Desio.

Sul posto anche i tecnici di Ats e carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e accertare eventuali responsabilità. I carabinieri della compagnia di Desio stanno indagando sulle cause della perdita di equilibrio dell'uomo.