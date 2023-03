Da Bari a Limbiate per accoltellare la moglie: condannato a 12 anni

Le indagini sono state condotte dai carabinieri

Aveva viaggiato da Bari a Limbiate per accoltellare la moglie, dalla quale si stava separando. Per questo Costanzo Carlone, 55 anni, è stato condannato in abbreviato a 12 anni per tentato omicidio pluriaggravato. L'uomo era stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Desio la notte del 3 marzo in seguito ad alcune chiamate al 112 in cui venivano segnalate dai residenti delle urla di una donna, provenienti da un parcheggio pubblico.

Le gazzelle dell'Arma avevano individuato Carlone con le mani e gli indumenti imbrattati di sangue e con addosso un coltello serramanico, bloccandolo all'istante, e prestando immediato soccorso alla donna che era a terra agonizzante. Da una prima ricostruzione della dinamica il 55enne, che vive abitualmente nel capoluogo pugliese, ha atteso nascosto nel parcheggio pubblico che la donna uscisse di casa per recarsi al lavoro aggredendola di spalle.

Prima l'aveva gettata a terra, colpendola con calci e pugni: "Adesso ti devo vedere morire", le aveva poi detto estraendo dal giubbotto un coltello. Con una lama di quasi dieci centimetri l'aveva colpita più volte al torace e alla testa. E ancora dopo averla trascinata le aveva premuto per soffocarla un cappellino di lana su naso e bocca. A Carlone, a pena espiata, sono stati applicati tre anni di libertà vigilata