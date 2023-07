"Licenziato il direttore del Consorzio Parco di Monza: cambio al vertice"

Cambio al vertice al Consorzio Parco e Villa Reale di Monza. La Regione ha deciso di non rinnovare l’incarico all’attuale direttore generale Giuseppe Distefano dopo 3 anni di mandato e nonostante la possibilità di concedere una proroga di altri due anni. Distefano resterà in carica sino alla fine di settembre, ma nel frattempo è già stata avviata la ricerca di un sostituto "a cui comunque l’attuale direttore può presentarsi insieme agli altri candidati", sottolinea il sindaco di Monza e presidente del Consorzio Paolo Pilotto. Certo, "in questo momento un po’ di continuità credo che sarebbe stata utile – il pensiero di Pilotto –, abbiamo avviato l’apertura 5 giorni a settimana, nel 2022 solo la biglietteria della Villa Reale ha incassato 500mila euro e riusciamo ad avere anche più mostre in contemporanea. Ma Regione ha preferito cambiare. Sarà importante avere attenzione alle competenze amministrative, trovando un direttore che conosca la liturgia della burocrazia di un ente pubblico".

M.Galv.