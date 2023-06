Libri contro la povertà L’amore per la lettura a portata di ogni bambino

di Barbara Calderola

Libri contro la povertà. Alberi parlanti, passeggiate nella natura con l’agronomo e la vecchia bibliotecaria, letture itineranti a tappe, a piedi o in bicicletta, con Kamishibai, il piccolo teatro giapponese, corsi di lettura espressiva per i più piccoli, adulti superlettori, lettura con realtà aumentata per ragazzi con difficoltà espressive.

Martedì all’oratorio di Velate sbarca “Libri, pane per crescere“, sette azioni finanziate con 44mila euro da Fondazione Cariplo attraverso il Bando Lettura, organizzate dalla cooperativa sociale Lo Sciame e da Caritas, allo scopo di "portare i romanzi nelle case di famiglie in difficoltà". Tutto gratuito per i partecipanti che avranno l’opportunità di assaporare un momento per sé ad alto contenuto culturale, così tanti titoli entreranno in salotti e camerette dove non ce ne sono molti. Fra le iniziative anche “Libri, timbri e bici“, un momento in cui la lettura si integrerà con il riciclo legato alle “wonder bikes“: i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio di stampe e stencil realizzati con i temi e i pattern dei timbri frutto del recupero di vecchi battistrada. Mentre i genitori potranno scoprire l’importanza e la bellezza della lettura condivisa e imparare tecniche per leggere ai bambini in modo creativo. Per tutti invece ci sono le piccole visite guidate nei parchi e nei boschi con diverse esperienze sensoriali intervallate da letture animate sull’ambiente. “Leggere aiuta a leggere“ sarà dedicata ai piccolissimi in età prescolare e ai ragazzi che non riescono a parlare: la realtà aumentata aiuterà a superare le difficoltà. Le proposte, curiose e accattivanti, coprono tutte le fasce d’età e hanno il compito di trasferire al pubblico il piacere della lettura, uno strumento utile a superate gli ostacoli. Un’indagine di GoStudent conferma che dalla pandemia i giovanissimi si sono dedicati di più a sfogliare volumi, dalla crisi sanitaria in avanti il 51% degli adolescenti legge di più, ma solo 3 su 10 hanno finito un libro al mese nel 2021. Il genere più amato dai ragazzi è il fantasy (64%), seguito da fantascienza e fumetti. La scuola riveste un ruolo chiave: il 37% degli alunni ammette di leggere quasi esclusivamente libri imposti dagli insegnanti. Il 52% predilige la sera come momento per aprire un volume, il 6% la mattina.