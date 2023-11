L’hub dei colloqui di lavoro. Dalla casa di riposo al fast food

Tra qualche settimana a Solaro aprirà un McDonald’s, tra qualche mese una Casa di riposo: ci sono molte opportunità di lavoro e il Comune propone percorsi agevolati per i residenti. In questi giorni l’Amministrazione ha pubblicato avvisi relativi a due opportunità di lavoro per realtà che saranno presto operative in paese. La prima, più ravvicinata, riguarda la nota catena internazionale di ristoranti. Ci sono 40 posti di lavoro disponibili con la prossima apertura della nuova struttura che sta per essere completata sulla Saronno-Monza, poco dopo la rotatoria di Cascina Emanuela, in direzione Saronno. Il sito ufficiale del Comune di Solaro segnala la possibilità di candidarsi per un posto di lavoro nel nuovo ristorante fast food. Proprio a Solaro si svolgerà il job tour organizzato dalla catena McDonald’s riservato a chi avrà superato la prima selezione.

"Considerata la prossima apertura sul territorio comunale di Solaro, la catena di ristorazione McDonald’s apre le candidature per 40 posizioni lavorative", si legge . Nell’apposito sito di McDonald’s sono indicate le posizioni aperte e il form per la candidatura. Martedì 14 novembre si terrà il job tour negli spazi del Polo di Comunità Regina Elena per chi avrà superato la prima selezione online. Per ulteriori informazioni, compilazione curriculum e presentazione candidature, è possibile contattare gli uffici di InformagiovaniInformafamiglie il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al numero 02-49462348. Altre opportunità riguardano la Casa di riposo, Rsa per anziani in fase di costruzione in via San Quirico: in questo caso è necessario frequentare un corso di formazione Asa, che verrà organizzato a Solaro e sarà a costo ridotto per i residenti. Il Comune di Solaro infatti contribuirà a sostenere i costi di frequenza per i candidati residenti sul territorio che rispetteranno i requisiti. Da lunedì 13 novembre apriranno le candidature per le iscrizioni al corso Asa, promosso in collaborazione con Afol. I moduli saranno pubblicati attraverso i canali del Comune di Solaro per tutti gli interessati nella stessa data. È consigliato contattare le operatrici di InformagiovaniInformafamiglie per programmare un colloquio preliminare sul titolo di studio e sui requisiti. È possibile contattare gli uffici il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al numero 0249462348 oppure via mail all’indirizzo informagiovani@comune.solaro.mi.it. Il corso è stato presentato nell’incontro informativo di giugno al Polo di Comunità Regina Elena.