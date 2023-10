Lezioni al Parco di Villa Tittoni per gli studenti del Politecnico

Il parco e il giardino storico di Villa Tittoni ancora una volta sotto i riflettori. In positivo, in questa occasione, dopo le ultime polemiche e difficoltà che hanno riguardato invece la lunga chiusura dopo i temporali e l’attacco infestante della piralide. Lo splendido polmone verde comunale infatti è stato teatro di una esercitazione didattica promossa dal Politecnico di Milano nell’ambito del corso di Conservazione e management dei giardini storici e del paesaggio.

Si è tenuta nei giorni scorsi all’interno del corso di laurea magistrale in Architettura del paesaggio, patrimonio del paesaggio, a cura dei professori Alberta Cazzani e Nicola Noè, docenti del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. "Siamo stati felici di avere ospitato la visita degli studenti del Politecnico di Milano – sottolinea il sindaco Simone Gargiulo – e molto soddisfatti che Desio sia stata scelta come esempio di città che punta sul rilancio urbano dal punto di vista architettonico e dell’ambiente, grazie anche alla tutela e alla conservazione dei beni. Ringrazio i professori intervenuti e il gruppo di studenti, che hanno scelto di visitare un luogo pieno di tradizione". Il corso è composto da un modulo di Restauro del giardino e da un modulo di Botanica e arboricoltura, si svolge durante il primo semestre di studio ogni martedì, dal 19 settembre al 12 dicembre. Il programma è incentrato sull’analisi del parco, a partire dal confronto delle cartografie storiche con lo stato attuale, per evidenziare il livello di permanenza eo di trasformazione del parco stesso e del suo contesto, oltre ad approfondire, con rilievi di maggiore dettaglio, specifiche aree o puntuali elementi, con l’obiettivo di definire indicazioni per il restauro e ipotesi di riuso. Il corso è in inglese e frequentato da circa 40 studenti, prevalentemente stranieri, con origini molto diversificate, capaci di apprezzare un luogo così ricco di storia e tuttora grande risorsa culturale, sociale ed ecologica. Una bella vetrina per il parco di Villa Tittoni che qualche mese fa è salito agli onori delle cronache, in positivo, anche per aver fatto da scenario a un video musicale dei Maneskin, che ha riscosso grande successo. Come dire: per l’area verde desiana, tante polemiche e criticità locali, ma grandi apprezzamenti e palcoscenici internazionali.

Ale.Cri.