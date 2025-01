La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte... o forse no? I bambini sono attesi in biblioteca a Muggiò per leggere insieme e ascoltare alcune storie non convenzionali sull’anziana signora più famosa d’Italia. Letture a cura di lettori volontari: sabato alle 15 in piazza Giuseppe Garibaldi. Ingresso libero.