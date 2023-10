Letteratura, cinema e musica dal vivo tra blues e sperimentazione

Un festival a base di noise, post-rock e stoner, con le sonorità più sperimentali e contemporanee e con ben 5 band ad alternarsi dal vivo. E poi il rock più duro che si mescola col blues. E ancora, una serata in cui spaziare tra letteratura e cinema. Proprio da quest’ultimo appuntamento prenderanno il via stasera le iniziative della settimana del Bloom. Oggi alle 20.30 il centro multiculturale mezzaghese ricorderà, con l’evento “Omnivorous - A passo d’uomo“, Filippo Scotti, una delle menti e dei cuori che hanno fatto la storia del Bloom, scomparso due anni fa. Si partirà con la proiezione del film di Denis Imbert “A passo d’uomo“, tratto dal libro “Sentieri neri“ di Sylvain Tesson; subito dopo si andrà alla scoperta di questo testo che è la storia di un viaggio in solitaria a piedi attraverso la Francia, con letture di pagine e una chiacchierata collettiva guidata da Saul Stucchi, presidente dell’associazione Amici della biblioteca di Mezzago. Ingresso libero.

Domani, sempre alle 20.30, si accenderanno gli amplificatori per il primo concerto con la “Minollo Night“, festa della label I Dischi del Minollo, che dal 2007 esplora i territori del post-rock, della new-wave, del noise, della psichedelia, dello stoner e del desert rock. A scatenarsi live ci saranno gli Zidima, tra dissonanze e distorsioni, vortici emotivi e atmosfere tese, noise-rock e post-hardcore. Con loro i cuneesi Nitritono, duo strumentale dal suono violento e oscuro che si muove tra noise, metal e sludge; i Monteceneri, che fondono post-rock ed elettronica; i ternani Tv Lumiere che mescolano noise-rock, dark e folk e i The Singer is Dead col loro post-rock strumentale. Ingresso 8 euro. Sabato alle 21 serata hard blues con i King Howl direttamente dalla Sardegna per presentare il nuovo disco: con loro il blues incontra il rock, lo stoner e la psichedelia. Ad aprire le danze il mix di noise-rock, garage e blues dei Pontecorvo. Ingresso 10 euro. F.L.