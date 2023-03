Carabinieri nell'azienda di Tribiano finita nel mirino della banda

Lesmo, 2 marzo - "Ho accoltellato al petto mio marito". Tragedia sfiorata ad Lesmo, un uomo italiano di 76 anni ferito gravemente ma non in pericolo di vita, arrestata per tentato omicidio la moglie, originaria del Kenia, di 34 anni.

È stata la stessa donna, ubriaca fradicia, ad allertare i soccorsi dopo i fatti confessando al telefono “ho accoltellato al petto mio marito”. Immediato l’intervento dei carabinieri della Stazione di Arcore che, appena fatto accesso nell’abitazione, hanno trovato l’uomo adagiato sul divano, con una profonda lesione al centro del torace.

Nonostante l’importante ferita, per cui dopo le prime medicazioni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza, il 76enne è riuscito a raccontare i lineamenti fondamentali della vicenda. Ha spiegato che la moglie, a seguito di una discussione, dopo aver bevuto importanti quantitativi di bevande alcoliche, senza preavviso e con un gesto d’impeto inaspettato, ha afferrato un coltello da cucina e glielo ha infilzato con decisione al centro del petto.

È stato proprio l’uomo a indicare ai militari l’arma del delitto, appoggiata dalla 34enne sul tavolo della cucina e ancora intriso di sangue, e subito sequestrato dai carabinieri. I sanitari sono comunque riusciti a stabilizzare il quadro clinico dell'uomo, che rimane severo ma non è in pericolo di vita.

Per gli ulteriori accertamenti, la donna è stata quindi condotta in caserma dove, sottoposta all’alcoltest, accertamento finalizzato a verificare il quantitativo di alcol presente nel sangue, è risultava positiva, con un tasso alcolemico di 2,07 g/l.

Alla luce delle evidenze raccolte, i carabinieri della Compagnia di Monza agli ordini del tenente Andrea Puliafito hanno proceduto all’arresto della donna per tentato omicidio nei confronti del congiunto. Al termine delle formalità, l’arrestata è stata portata al carcere di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Monza.