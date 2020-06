Lesmo (Monza), 21 giugno 2020 - Non è in pericolo di vita l'escursionista caduto in un dirupo durante un’esercitazione notturna di orientamento e discesa in cordata doppia con un gruppo di amici a Lesmo. C.A., sessantenne di Osnago in provincia di Lecco, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda questa mattina in codice rosso per trauma cranico e toracico.

L'allarme è scattato intorno alle 4 quando in via Galilei, all'interno dell'area boschiva denominata “bosco del Pegorino”, sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri della stazione di Arcore. Il sessantenne, caduto da un'altezza di una decina di metri, è stato riportato in superficie dagli addetti dell'elisoccorso alpino di Sondrio. Ci sono volute circa tre ore di intervento per recuperare il corpo dell'escursionista dal dirupo e permetterne il trasporto in ospedale.