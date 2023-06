L’esercito dei maturandi Ansia e maratone sui libri per seimila ragazzi E domani sarà già nostalgia

di Cristina Bertolini

Ultimo sforzo in questi giorni per i 6.515 studenti della pvincia di Monza e Brianza impegnati nell’orale dell’esame di maturità. Se ne aggiungono 215 esterni che hanno studiato da privatisti (quasi in 9% dei 75.988 maturandi lombardi). Al lavoro 159 commissioni, composte da un presidente esterno alla scuola, 3 commissari interni e 3 esterni suddivisi su 318 classi totali.

Per rompere il ghiaccio all’orale di parte da una poesia da analizzare, un racconto da leggere, grafici da commentare per i ragionieri, oppure un fenomeno o un progetto. Si passa poi al racconto del Pcto, l’alternanza scuola-lavoro che nei tre anni ha portato i ragazzi a cimentarsi nelle loro prime esperienze lavorative. "La maturità è lo spauracchio di tutti gli studenti, ma di fatto è il rito di passaggio tra la vita da adolescenti e la vita adulta – sottolinea l’assessora Andreina Fumagalli, insegnante del liceo Carlo Porta di Monza – per noi docenti è uno sfinimento, ma anche per i ragazzi è uno stress che chiude un’epoca". Secondo l’assessora si percepisce tra i ragazzi un divario tra i più competitivi che rimangono male se non riescono a conseguire i risultati sperati, che pregiudicano l’ingresso a facoltà a numero chiuso, e quelli che vogliono solo terminare e agognano i 60 centesimi. Va sparendo la fascia di mezzo di quelli che hanno amor proprio e studiano, ma sono contenti anche dei voti intermedi. La cultura del vincente, promossa anche dai social, non ammette risultati medi, esaltando solo le grandi eccellenze. Oppure, all’opposto è trendy snobbare la scuola "perché basta uscire" per poter finalmente cambiare vita.

Il sindaco Paolo Pilotto era in cattedra al liceo Zucchi fino allo scorso anno. "Quando i miei studenti erano ansiosi per la preparazione degli esami, parlavo con loro, per capire quanta convinzione e coinvolgimento c’era in quello che stavano facendo. Molto spesso non ti salva lo sforzo di memoria in più, ma ti aiuta avere seguito con interesse quello che ti veniva proposto da studiare. Poi c’è chi è più inamorato di una materia e fatica di più in un’altra, ma in un colloquio d’esame, le inclinazioni personali e la passione per un contenuto vengono fuori. Incoraggiavo i ragazzi a lasciar emergere anche le cose che li interessavano e li appassionavano. Del mio esame al liceo classico ricordo due materie come prime su cui essere interrogati e io avevo fatto sintesi tra fisica e filosofia, approccio anomalo al liceo classico".

Ricorda con piacere la sua maturità Aldo Melzi, preside del Mapelli: "Avevo il cuore a mille; ero consapevole che mi stavo giocando 5 anni di duro lavoro e non volevo essere sottovalutato. Ricordo che cominciai a preparare la maturità già da dopo Natale, studiando di volta in volta, in vista dell’esame di Stato. Si faceva strada ogni giorno di più la convinzione di voler continuare a studiare. Allora l’esame era più complesso, perché c’era la seconda materia che sceglievi, però poi potevano cambiartela e quindi gli ultimi giorni dovevi prepararti. Per questo ricordo che sotto data arrivai a studiare fino a dodici ore al giorno".

"Trovo i ragazzi sempre più fragili e rigidi nell’affrontare il colloquio. Cercano di forzare i collegamenti al documento proposto all’orale dentro le loro piccole nozioni – commenta l’assessora Viviana Guidetti, preside dell’istituto Castiglioni di Limbiate (presidente di commissione di maturità all’Olivetti) – invece la vera padronanza di quanto studiato dovrebbe permettere di spaziare senza paura da un argomento all’altro con capacità di sintesi critica. Anche la divisione dei programmi in diverse materie non aiuta a vedere l’unità del sapere. Nelle scuole professionali, con le unità di apprendimento, la visione globale è più immediata".