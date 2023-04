L’escalation di violenza in un reportage

Dalla fiction alla realtà. Infermiere inseguite, medici picchiati a sangue in una escalation incalzante di violenza. Le immagini delle aggressioni al personale sanitario sfilano davanti ai nostri occhi, sottolineate dalla musica e da numeri del fenomeno.

A firmare questo reportage - presentato ieri alla Sala Ghezzi della Provincia di Monza e Brianza - sono i ragazzi dell’istituto Meroni di Lissone. Lo hanno realizzato loro, gli studenti degli indirizzi tecnico, grafico e della comunicazione. E in sala, ad assistere alla proiezione, c’erano alcuni studenti del Mosè Bianchi di Monza nell’ambito del Pcto.

"Una presa di coscienza di un fenomeno che prima veniva visto dai ragazzi quasi come fuori dalla realtà", ha spiegato la dirigente scolastica Valentina Calì, intervenuta ieri con il vicepreside Lucio Casciaro, ricordando anche come siano in aumento le aggressioni al personale scolastico, in una società che assomiglia sempre di più a una scheggia impazzita.

"Si lavora male, con paura. Insegnanti, dirigenti, medici, le figure un tempo più rispettate, ora sono nel mirino. E la perdita del rapporto di fiducia medico-paziente è una sconfitta per tutti", dice Valentina Murgo, dirigente medico dell’Inail di Monza.

"Il fenomeno è in crescita esponenziale, bisogna far capire ai giovani che per affrontarlo c’è una sinergia fra le istituzioni", conclude la preside Calì, mentre Paolo Mascagni, responsabile della Medicina del lavoro a Desio, punta sulla formazione e l’interdisciplinarietà.

Un cerchio che si chiude a fine mattinata con Federico Mestroni, vicepresidente Cocopro Inail di Monza, incaricato di tirare le conclusioni: "Per affrontare i problemi che hanno una risoluzione a lungo termine occorre fare rete".

