Lentate sul Seveso, uomo accoltellato alla schiena nel suo cortile: l’aggressore è fuggito

Lentate sul Seveso (Monza e Brianza) – Questa notte nella frazione Copreno di lentate sul Seveso, in via Montello, un uomo del 1964, è uscito dalla sua casa di corte urlando e chiedendo aiuto mentre perdeva sangue. I vicini hanno visto anche un altro uomo scappare via con uno scooter a tutta velocità . La vittima era stata accoltellata due volte sulla schiena e sotto l'ascella con ferite profonde cinque centimetri e larghe quattro. I residenti, vista la situazione drammatica hanno chiamato i soccorsi.

Sono accorsi immediatamente i carabinieri della caserma di Lentate sul Seveso e anche un' ambulanza. Gli operatori sanitari hanno fatto pulito il sangue e apportato le prime cure sul posto e quindi a sirene spiegate la vittima dell'accollamento è stata portata all'ospedale Sant'Anna di Como dove è ricoverato in prognosi riservata. Anche se il lentatese ha perso molto sangue a causa delle due ferite profonde non sarebbe in pericolo di vita.

Il 58enne sarebbe già noto alle Forze dell’ordine e anche seguito dai Servizi sociali del Comune. I carabinieri mantengono il massimo riserbo sulla vicenda anche se da questa notte stanno battendo tutte le piste per risalire all'accoltellatore. I residenti della corte della contrada Sant’Antonio hanno solo sentito le grida del poveretto che sanguinante cercava aiuto e uno uomo che spariva in sella ad una motocicletta. Al momento è un giallo e forse è stata una lite tra i due scoppiata per futili motivi oppure la situazione tra i due era già compromessa.

La prima ipotesi percorribile sarebbe che - per motivi ancora da accertare - il 58enne sarebbe stato accoltellato due volte da un uomo che era andato nel suo appartamento per fargli visita. Bocche cucite da parte dei militari del comando di piazza Prealpi a Seregno, ma c'è un grande schieramento di forze impegnate su vari fronti per ricostruire i contorni della vicenda e risalire all'aggressore.