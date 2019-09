Monza, 7 settembre 2019 - Sarà Morgan, il cantautore monzese ad interpretare con «I saltamartin» le canzoni di Fabrizio De Andrè nella serata in sua memoria organizzata dal Comune di Lentate per il prossimo 21 settembre, con la partecipazione straordinaria della lentatese Dori Ghezzi. L’evento, inizialmente programmato in Villa Cenacolo, si svolgerà invece in piazza San Vito, dalle 18,30 e sarà un incontro speciale con la cantante, per 25 anni compagna di Fabrizio, che ha conservato un ricordo affettuoso della sua Lentate, come conferma con queste sue parole.

«Nasco a Lentate in tanti modi: biologicamente, in via Cavour 14, in uno splendido cortile balconato e piantumato a disciplinate siepi, fiori, piante, dove troneggiavano un grande platano e, soprattutto, una magnolia magnifica come può esserlo a fine marzo, situata davanti alla camera dei miei primi minuti, per un benvenuto, che qualche anno dopo ha ricevuto anche Fabrizio. Nasco, e cresco, a Lentate nei miei primi anni di vita in una condizione ideale per qualunque bimbo. La Corte del Valentino, era a tutti gli effetti una numerosissima, unica famiglia. Questo sentimento di famigliarità e solidarietà si estendeva anche all’esterno del cortile».