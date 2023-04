Lei è incinta, lui la picchia Violenze e umiliazioni "Sei diventata grassa"

di Alessandro Crisafulli

Lei era incinta e lui le diceva che era grassa. Ma non solo, la aggrediva e le faceva violenza sia fisica, con schiaffi e mani sul collo, che psicologica, con continue umiliazioni. Un vero e proprio inferno per la donna, di 36 anni. A liberarla da questo incubo, adesso, ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Seregno, che hanno arrestato il compagno, un 41enne residente in provincia di Torino ma di fatto domiciliato in Brianza.

I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia e per le numerose violazioni del divieto di avvicinamento alla ex compagna, comasca, residente nel Torinese. Il provvedimento è un aggravamento delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il tutto parte dalla richiesta avanzata dai carabinieri di Seregno per le reiterate violazioni del divieto di avvicinamento e dell’obbligo firma, cui era sottoposto dall’agosto 2022.

In particolare, dal 2018 al 2022, durante il periodo di convivenza con la vittima, il 41enne, spesso ubriaco e anche sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha tenuto un atteggiamento violento in casa: spaccando arredi e mobili, compreso il barbecue, e minacciando di morte, ripetutamente, la compagna. In alcune occasioni la ha anche aggredita fisicamente, mettendole le mani sul collo, colpendola con schiaffi sul volto e sul corpo, spingendola e facendola cadere. In almeno due occasioni picchiandola anche mentre era incinta, insultandola e umiliandola, sminuendola, facendola sentire grassa e non apprezzata, tradendola più volte. In tal modo, l’uomo aveva costretto la donna in uno stato di sudditanza, sia fisica sia psicologica. Il tutto con l’aggravante di aver commesso i fatti nei confronti di donna in gravidanza, in presenza del figlio minore di due anni, e in costante stato di ubriachezza. Troppo, per non finire dietro le sbarre.