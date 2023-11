Lecco, smottamenti e alberi caduti anche sulla Statale 36

In meno di mezz’ora su Lecco e provincia è caduta tanta acqua quanta ne piove durante un intero giorno di precipitazioni, mentre le temperature sono precipitate di 6 gradi. Le raffiche di vento hanno soffiato a tratti fino a sfiorare i 100 chilometri all’ora. Il livello del lago di Como è aumentato di una trentina di centimetri, salendo vertiginosamente vicino al punto di esondazione: per evitare allagamenti del centro di Como, le paratoie della diga di Olginate sono aperte al massimo, tranne le due bloccate ma che lasciano lo stesso fuoriuscire l’acqua. Il deflusso è di quasi 500 mc al secondo, che sono comunque meno della metà della portata d’acqua che continua a entrare nel Lario. Il diluvio si è scatenato all’alba, tra le 5 e le 6. L’epicentro dell’ondata di maltempo che ieri mattina ha investito pure il Lecchese è stata la Brianza. I vigili del fuoco del comando provinciale e di tutti i distaccamenti di volontari di Bellano, Merate e Valmadrera hanno dovuto fronteggiare decine e decine di richieste di aiuto per allagamenti, smottamenti, crolli e alberi e rami abbattuti, che hanno coinvolto pure la Statale 36. Se a valle e in pianura ha tempestato, provocando qualche disastro, più in quota è comparsa la prima neve di stagione. Si è verificata anche una frana sul Monte San Martino di Lecco. In Valtellina sono stati numerosi gli interventi, nella notte di lunedì, da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio e dei diversi distaccamenti.

Allagamenti, piccoli smottamenti, caduta di alberi pericolanti: sono state una ventina le uscite dei pompieri sull’intero territorio, in particolare a Villa di Chiavenna, Andalo Valtellino e Valdisotto. Materiale roccioso è sceso dalla parete sovrastante l’abitato di Novate Mezzola (non ci sono danni). Diversi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. Ieri mattina sulle Orobie la neve è scesa a 1500 metri. In Valposchiavo ieri era ancora chiusa la strada cantonale del passo Bernina per la frana, probabilmente aprà venerdì.

Daniele De Salvo