Le telecamere incastrano il pirata dei rifiuti

Il ponte fra cittadini e polizia locale porta i vigili a smascherare l’uomo che nei giorni scorsi ha abbandonato rifiuti a Velate: sacchetti e vecchi oggetti ingombranti, suppellettili, una vera e propria discarica a cielo aperto, in pieno centro della frazione.

Per il responsabile è scattata una multa di 400 euro. L’episodio si è consumato nelle vicinanze di via Cottolengo, a due passi da Villa Scaccabarozzi. A inchiodare l’autore del brutto gesto le immagini in arrivo dalle telecamere: gli agenti della polizia locale sono partiti da lì per ricostruire la sua identità, un’indagine alla quale hanno collaborato gli abitanti del quartiere e così si è scoperto che anche lui è un residente. L’eco-pirata non si era accontentato di sistemare lungo la via la propria pattumiera, ma aveva riempito di immondizia anche uno dei cestini della zona.

"La tecnologia e la sinergia

con la gente hanno permesso di individuare chi ha compiuto un’azione che danneggia la collettività e mina l’impegno quotidiano delle famiglie che rispettano le regole sulla differenziata – dice Pasquale De Sena, assessore alla Sicurezza di Usmate Velate –. Averlo scoperto in breve tempo è il messaggio più chiaro per sottolineare che su

questo tema l’amministrazione comunale non è disposta a tollerare irregolarità e inciviltà".

Bar.Cal.