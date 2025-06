Le tavole dei ragazzi esposte alla LeoGalleries

MONZALa Rievocazione storica è un’occasione per ripercorrere ogni anno una tappa diversa della storia di Monza. Ma diventa anche storia di popolo, arte, cultura, cibo e gadget. Negli anni, artigiani e scuole d’arte si sono cimentati a recuperare tanti aspetti delle feste fino all’epoca di Teodolinda.

Il corteo storico porta con sé antiche ricette, dal pane ai biscotti di San Gerardo, ricordando che Gerardo portava il “michin” ai poveri. Il michin (la michetta di San Gerardo) è diventato il gadget del corteo 2024, riprodotto in creta lo scorso anno dai ragazzi di 2H del liceo Nanni Valentini, guidati dal professore Leonardo Arena.

Nelle scorse settimane gli studenti del liceo artistico Ghandi di Besana hanno riprodotto il sigillo del Duomo del 1300, che sarà il gadget 2025. Per i biscotti di San Gerardo, la ricetta sembra tratta da un libro di 150 anni fa, ma che potrebbe risalire al Medioevo. Sembrerebbe ispirata ai biscotti che gli abitanti di Olgiate Comasco, in pellegrinaggio a Monza per venerare le reliquie di San Gerardo, erano soliti portare, far benedire e poi appendere fuori dalla porta di casa come buon auspicio. È un dolce tutto monzese e che in città è sfornato solo dalla panetteria Santini di via Lecco. A preparare l’impasto e a cuocerli è Massimo Santini, che segue la ricetta in mano alla sua famiglia da oltre 150 anni. Pochi e semplici gli ingredienti: il burro e la farina di grano tenero, lo zucchero e il latte parzialmente scremato. Il corteo storico ha stimolato negli anni la fantasia di artisti, pasticcieri e maestri confettieri.

Nel 2014 Federico Gerosa (erede dell’azienda di papà Ercole Gerosa sas, confetti e bomboniere a San Damiano) ha creato i confetti di Teodolinda, divenuti un marchio registrato esportato in tutto il mondo. Hanno avuto l’idea dall’evento narrato nei dipinti della Cappella Zavattari, in cui compaiono i confetti per la prima volta sulla tavola nuziale del secondo matrimonio di Teodolinda con Agilulfo.

Da allora i confetti divennero cibo nobile in segno di festa e abbondanza. Così hanno provato a immaginare come potessero essere fatti i confetti al tempo di Teodolinda, nel 490 dopo Cristo. Detto fatto. Il mastro pasticciere ha provato a mettere in padella le mandorle tostate con la buccia, con un impasto di farina e miele che riporta idealmente indietro nel tempo, a quando cioè non si conosceva ancora lo zucchero che sarebbe arrivato in Europa molto tempo dopo, con la scoperta dell’America.

C.B.