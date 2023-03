Le provviste di Teodolinda Le tasse non si toccano E nel tesoretto per l’energia si cercano nuove risorse

di Martino Agostoni

"No aumento tariffe, no diminuzione dei servizi", è il punto di partenza del sindaco Paolo Pilotto nel presentare la manovra economica della città per il 2023, il primo bilancio di previsione della sua Amministrazione che punta a non far pesare su tasse (tranne la Tari) e tariffe l’impennata dell’inflazione e sposta i rincari sugli oneri per costruire e le aziende partecipate. Dalla prossima settimana sarà in discussione in Consiglio comunale, ma intanto il nuovo documento di pianificazione finanziaria si presenta come una manovra che deve fare i conti con il caro-energia e il caro-vita. È uno scenario in cui Monza ha visto crescere la spesa per le sue bollette dai 5,9 milioni del 2020 ai 12 milioni del 2022, "per cui per il 2023 abbiamo preparato una provvista di 12,5 milioni per far fronte all’incertezza dei costi energetici – spiega Egidio Longoni, vicesindaco con delega al Bilancio –. Però attraverso la ricognizione dei consumi delle sedi comunali, la sostituzione in 2 anni di tutti i 12mila punti luce pubblici con i led che fanno risparmiare fino al 70%, e la previsione di ulteriori cali dei prezzi di gas e luce, contiamo di poter liberare risorse per 2 o 3 milioni".

Rispetto al caro-vita, "con questa manovra assorbiamo l’inflazione (+11%) – prosegue Longoni –. Non verrà applicato alcun aumento alle tariffe a carico dei cittadini, quindi mense scolastiche, servizi sociali e le altre prestazioni comunali restano uguali, tranne solo le palestre e le piscine dove dobbiamo applicare l’adeguamento Istat per far fronte all’aumento dei costi di gestione". Il bilancio 2023 ha un valore complessivo di 595 milioni ma il dato di maggiore rilievo è il record dalla spesa corrente di 143,5 milioni (era 131,8 milioni nel 2022), una crescita dovuta all’aumento dei costi e non per effetto di cambiamenti in servizi e attività comunali che restano quelli del 2022.

Per dare copertura ai maggiori costi non vengono toccate le leve fiscali (le aliquote Imu, Tasi e addizionale Irpef), ma vengono chiesti extradividendi alle società partecipate (500mila euro da Monza Mobilità che gestisce i parcheggi pubblici e altri 500mila da Farmacom, Acinque e Brianzacque) e soprattutto vengono aumentati gli oneri di urbanizzazione per incassare almeno 2 milioni in più del 2022, con una previsione di ricavi dai permessi di costruire nel 2023 di 10,2 milioni. Dal 2018 a Monza non c’è un adeguamento degli oneri per costruire e dei valori delle opere a scomputo quando "solo nell’ultimo anno l’aumento Istat per i costi per costruire è stato del 21%. Noi – spiega l’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti – applicheremo un aumento medio degli oneri di circa il 18% prevedendo però sconti per le costruzioni di esercizi di vicinato, strutture ricettive di piccola dimensione e residenzialità convenzionata, sociale e tematica". I rincari per i costruttori a Monza riguardano l’edilizia libera e le grosse operazioni commerciali, con ulteriori maggiorazioni per il recupero sottotetti (+10%) ed edificazioni su suolo in uso agricolo (+40%), mentre viene dimezzato lo sconto introdotto dalla legge regionale sugli aumenti di classe energetica. L’unica tassa che cambia è la Tari che avrà un aumento medio di circa il 5% per coprire l’aumento del costo dei servizi dei rifiuti, da 18,2 milioni a 19,4 milioni, che "non è stato deciso da noi – puntualizza Longoni – ma che ereditiamo dal precedente bilancio".