Le orchidee “cancellano“ i veleni

Seveso e il Bosco delle Querce diventano custodi di orchidee e aderiscono al progetto europeo LIFEorchids: firmato l’accordo con Legambiente. Sono due le specie all’interno dell’area protetta, cresciute spontaneamente, censite e riportate in testi specializzati. Si tratta di Cephalanthera longifolia e Cephalanthera damasonium. Le chiamano “specie bandiera“ perché la loro presenza, appunto spontanea, certifica lo stato di salute del luogo in cui crescono, testimonia un habitat sano e ben conservato, adatto alla biodiversità. L’accordo di custodia - sottoscritto tra i rappresentanti di LIFEorchids, la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e la sindaca Alessia Borroni - impegna il Bosco e i Comuni di Seveso e Meda a farsi promotori di buone pratiche per la custodia delle orchidee che crescono all’interno del parco naturale.

" È una giornata storica per Seveso e non solo – ha detto la sindaca –. Il Bosco delle Querce nasce da uno dei più grandi disastri provocati dall’uomo sull’ambiente, nello stesso luogo oggi nascono spontaneamente orchidee autoctone. Che sono un po’ come le api, se proliferano significa che l’ambiente naturale è sano. Che ciò accada all’interno del Bosco delle Querce è più che significativo. Sento ancora tante chiacchiere, che siamo in un’area contaminata, invece oggi la natura dà dimostrazione che questo parco è stato curato e mantenuto bene e l’accordo sottoscritto impegna tutti noi ancora di più in questo senso".

Son.Ron.