Le note del Parco. Concerti per arpa e musica in cuffia al Festival di Monza

MONZA

Concerti per arpa e per clavicembalo, l’esibizione di una delle più versatili e importanti arpiste europee, la musica folk e quella celtica. E poi camminate nel Parco a ritmo delle note ascoltate in cuffia, percorsi sensoriali tra orti e boschi, un tour nell’antica Monza medievale, il mercato dei produttori locali, letture, laboratori di fotografia e video per i bambini, confronti su clima e ambiente, alimentazione e salute.

È quanto offrirà oggi il Festival del Parco di Monza. Si parte alle 9.30 in Villa Mirabello con “Arpa liscia - L’arpa allo stato puro“, un triplo concerto che vedrà suonare questo suggestivo strumento in veste solista prima da parte di Federica Sainaghi e poi da Donata Mattei, concludendo quindi con un’esibizione in duo. Per gli amanti delle contaminazioni sonore, invece, dalle 10 sempre in Villa Mirabello “Arpa gassata - L’arpa con un poco di gas, come non l’avete mai sentita!“: a incrociare i loro sentieri saranno il clavicembalo, l’arpa elettronica e quella celtica. Comincerà Lorenzo Zandonella Callagher con il suo clavicembalo made in Brianza, visto come un’arpa coricata, a corde pizzicate. Dopo di lui, alle 11, sarà la volta di Esther Sévérac, strumentista svizzera che con la sua arpa elettronica si muove fra classica e jazz, folk e contemporanea. Alle 12 lascerà il posto all’arpa celtica di Adriano Sangineto. Alle 14.30 stessa location per “Music Lab: come si fa un’arpa?“, con il liutaio Michele Sangineto che farà fare un balzo all’indietro nel passato fino all’epoca rinascimentale, suonando strumenti ideati da Leonardo da Vinci come la viola organista e la piva a vento continuo, affiancati dalla claviharpa dipinta da Giorgione e dai liuti raffigurati da Gaudenzio Ferrari. Nel giardino di Villa Mirabello alle 16 nuovo concerto di Esther Sévérac e alle 17.30 “Concerto a ballo“ con l’Ensemble Sangineto. Sempre alle 9.30 in Cascina Molini Asciutti filosofi, climatologi ed esploratori discuteranno di clima e ambiente; alle 14.30 “Vivi il tuo Lambro“, un percorso alla scoperta del fiume, alle 15 il laboratorio “Le erbe spontanee nel Parco di Monza“. E per muoversi nella natura ci saranno alle 9.30 da Cascina Frutteto Park workout, camminata a ritmo di musica in cuffia, e alle 10 il percorso esperienziale “Bosc’orto sensoriale“.

F.L.