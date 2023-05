Le imprese “noleggiano” le scuole I lavoratori vanno a ripetizione nei laboratori dei futuri colleghi

di Cristina Bertolini

L’introduzione al lavoro di giovani e meno giovani diventa un laboratorio diffuso in città e oltre con cinque scuole superiori della provincia. È il “Laboratorio territoriale dell’Occupabilità“, frutto di otto anni di lavoro della rete di scuole di Monza e Brianza Gwen (Glocal employability network). Capofila, l’istituto Mosè Bianchi di Monza, insieme a istituto Mapelli, Hensemberger, licei artistici di Monza e Giussano, Istituto comprensivo Anzani di via Correggio.

Il progetto è stato presentato all’istituto Mapelli diretto da Aldo Melzi, che peraltro ospita una serra e un caseificio che saranno messi a disposizione per progetti di formazione e riqualificazione. Si aggiungono alla cordata anche ConfCommercio, ConfArtigianato e Assolombarda. Il progetto è sostenuto da un finanziamento ministeriale di 504mila euro, oltre ad altri cofinanziamenti delle scuole che hanno permesso di dotare anche l’istituto Anzani di un nuovo laboratorio di informatica con 10 computer che si aggiungono al laboratorio di robotica. Il liceo artistico Nanni Valentini mette a disposizione 7 postazioni Pc per la didattica oltre a strumenti fotografici e multimediali e un video proiettore in aula magna. "Siamo in attesa di ristrutturare i locali per il Laboratorio di occupabilità – spiega la professoressa Loredana Chiasera del Mosè Bianchi –, avremo un laboratorio multifunzionale per il settore ammnistrativo, Costruzioni, ambiente e territorio, e licei; abbiamo acquistato un drone per le riprese, un sistema di misurazione 3d; un distanziometro, due termoscanner e un igrometro, strumenti portatili utilizzati dagli studenti di Cat".

Il liceo artistico Modigliani di Giussano offre alla rete 25 postazioni con computer di ultimissima generazione. Con i fondi a disposizione è stato ampliato il parco tecnologico anche all’Hensemberger con 24 pc che potranno programmare un robot antropomorfo che si aggiunge al braccio meccanico e il tornio che completa la fresatrice. Tanti i possibili corsi di formazione e orientamento, tra un polo e l’altro: dalla didattica ordinaria ai corsi di formazione e all’orientamento dei ragazzi di terza media. Si potranno avvalere dei laboratori anche i corsi post diploma e i corsi di riqualificazione di ordini professionali, sindacali ed enti di formazione.