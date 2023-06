Le esibizioni di Vanni Oddera mettono in moto la solidarietà

di Gabriele Bassani

Festa, spettacolo e solidarietà a braccetto per tre giorni con il Moto Club Misinto, che proporrà le esibizioni di Vanni Oddera, funambolo della moto e da anni impegnato in progetti di mototerapia. Da domani a domenica, le due piazze del centro di Misinto saranno teatro di esibizioni e momenti di intrattenimento con cucina e musica dal vivo.

“Mettiamo in moto la solidarietà“ è il nome scelto per l’iniziativa frutto della collaborazione tra il Motoclub Misinto e l’associazione Insieme per Fily, nata per ricordare Filippo Finocchio e offrire sostegno a bambini e ragazzi ricoverati nei reparti oncologici e alle loro famiglie. Ci saranno diversi appuntamenti con esibizione dei freestyler, alcuni dei quali dedicati a ragazzi speciali che attraverso questa forte emozione riusciranno a vivere un’esperienza straordinaria. Non mancheranno altre attività legate al mondo dei motori: un raduno statico di moto d’epoca e prove di abilità per i motociclisti con la sfida "andamento lento". La musica in seconda serata sarà proposta dalla Radio MC Misinto. Per gli appassionati di calcio non mancherà la possibilità di seguire la finale Uefa Champions League su due maxi TV all’interno della Tensostruttura area ristoro del Motoclub. Alla presentazione ufficiale dell’evento in sala consigliare erano presenti oltre al sindaco Matteo Piuri e al presidente del Motoclub Misinto, Gino Bortoletto, anche Antonio Finocchio, papà di Filippo, fondatore di Insieme per Fily, e il medico Luca Bergamaschi dell’Oncologia pediatrica dell’Istituto tumori di Milano, oltre a molti sponsor.

Il sindaco ha lanciato un appello alla partecipazione. Il programma prevede esibizioni di freestyle venerdì e sabato dalle 20.30, mototerapia sabato mattina e pomeriggio, motoraduno d’epoca domenica per tutto il giorno.