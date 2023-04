Le Corbusier torna a Lissone Un viaggio d’autore al Mac

di Fabio Luongo

Una videoinstallazione creata con le cartoline collezionate lungo la sua vita dal grande architetto, pittore e designer Le Corbusier. Immagini che vengono tolte dal loro contesto originario e trasformate in un viaggio visivo, geografico e temporale, in cui immergersi accompagnati da composizioni sonore basate su registrazioni fatte nelle case di Le Corbusier e realizzate con musicisti e artisti del suono.

È quanto propone la mostra inedita intitolata “LC postcards collection“ di Cristian Chironi, allestita negli spazi del Museo d’Arte Contemporanea di viale Elisa Ancona. L’esposizione è al contempo un’esplorazione del lavoro di un artista italiano che si muove tra performance, fotografia, video e disegno e un omaggio a Le Corbusier, a vent’anni esatti dalla storica mostra che il MAC, allora ancora Civica Galleria d’Arte, dedicò al grande architetto svizzero-francese indagandone la produzione pittorica, scultorea e di designer. Fino all’11 giugno, nella Sala Gino Meloni del Museo si potrà scoprire questa particolare video-opera a tre canali che parte dalle 2.300 cartoline custodite da Le Corbusier nel suo appartamento al 24 di Rue Nungesser et Coli a Parigi: cartoline che non furono né ricevute né spedite dall’artista, ma collezionate, tra gli inizi del Novecento e il 1965. La raccolta fu un’importante fonte di ispirazione per Le Corbusier. E Chironi, che vive e lavora nelle case di Le Corbusier sparse in dodici nazioni, tra cui l’alloggio parigino, e da tempo utilizza l’opera del maestro svizzero-francese come fonte primaria per la sua ricerca artistica, è entrato in contatto con questo archivio e ha rielaborato in modo originale questo lascito di immagini di monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, mezzi di trasporto e città di tutto il mondo. "LC postcards collection è un invito ad andare e sentirsi abitante del mondo – sottolineano gli organizzatori della mostra –. Un percorso di riflessione che tocca diversi concetti, tra cui il viaggio, la mobilità, l’abitazione, gli attraversamenti, gli sconfinamenti, le visioni immaginarie". Opere di Chironi fanno parte delle collezioni del MAMbo di Bologna e del Museo Pierre Jeanneret a Chandigarh, in India, mentre l’artista vanta mostre a New York, in Canada, Francia, Germania e Argentina. Visite a ingresso libero il mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 19, il sabato e domenca dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Opere originali e riproduzioni, reportage fotografici, pannelli esplicativi, proiezioni video sulla storica mostra del 2003, cataloghi e prodotti di design industriale realizzati su progetto di Le Corbusier costituiscono la mostra “Ventannidopo - Le Corbusier pittore scultore designer e viaggi verso nord-ovest“, allestita negli spazi dell’ex Osservatorio Colore, la struttura, un tempo magazzino merci delle ferrovie, che sorge accanto alla stazione Fs e di fronte al Museo d’Arte Contemporanea. Qui fino al 4 giugno si potrà visitare il progetto nato dall’iniziativa dell’architetto lissonese Giovanni Ronzoni, già curatore della mostra del 2003. Aperture da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.