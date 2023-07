Le aziende col fiato sospeso Dal petrolio ai microchip "Innovazione e investimenti sono l’unica via di uscita"

di Barbara Calderola

Autunno critico in vista per i sindacati. Fra i settori che segnano il passo, l’Oil&Gas. "Flowserve ci ha parlato di possibili ripercussioni del contesto sfavorevole sia sugli ordini sia sull’occupazione", anticipa, comunque con la massima cautela, Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom-Cgil Brianza. Una controllata - la Valbart di Mezzago - del colosso che a Desio produce pompe per l’estrazione di petrolio aveva già tagliato 60 addetti nel 2020. "Colpa di un effetto domino, le raffinerie sono alle prese con una vera e propria battuta d’arresto", l’analisi del rappresentante sindacale dei metalmeccanici della Brianza. E comunque nell’automotive le cose non vanno meglio: "Il comparto, così importante sul territorio, è alle prese qui come nel resto del Paese con una rivoluzione verde senza argini, il rischio che le aziende di casa paghino un tributo altissimo alla recessione tedesca diventa ogni giorno concreto: il nostro tessuto è un indotto dei grandi car-maker con quartier generale in Germania".

Secondo Vittorio Sarti alla guida della Uilm-Uil dell’area milanese e brianzola "le imprese hanno capito la portata del cambiamento, il governo no. E infatti si sono buttate sull’elettrico, ma la metamorfosi coinvolge tutti i settori: dall’edilizia all’elettrodomestico e la trasformazione non può avvenire a scapito dei lavoratori, le produzioni vanno riconvertite e il personale deve essere formato per la svolta. Si perderanno vecchie competenze e se ne acquisiranno di nuove – la constatazione di Sarti –, ma bisogna creare gli strumenti perché questi processi non siano traumatici. Servono tavoli allargati all’università, un attore del quale non si può fare a meno".

In cima alla lista delle preoccupazioni dei sindacati "c’è Candy, l’altro gigante impegnato in questa partita – continua Occhiuto –. I cinesi di Haier hanno dato un segnale importante inaugurando il nuovo quartier generale europeo a Vimercate, ma bisogna fare lo stesso sulle linee che devono rimanere a Brugherio e per farlo occorre che da qui esca l’alta gamma, che dà margine e utilizza al meglio la nostra capacità manifatturiera". La chiave che consente di aprire la porta verso il futuro è proprio la competenza e l’alto livello di professionalità che sono sempre state il “marchio di fabbrica“ dei metalmeccanici brianzoli. Inutile illudersi. Perché "sul basso profilo non possiamo competere con i Paesi ‘low-cost’". Al momento "abbiamo rinnovato il contratto di solidarietà fino al 31 dicembre per 300 operai su 900 dipendenti, l’intera produzione".

Il cielo non è completamente sereno neanche "dove gli affari vanno a gonfie vele, ovvero nella microelettronica. In questo settore serve un vero e proprio ‘Chip-Act’ – aggiunge il segretario Fiom –. In questo campo deve vedere la luce un progetto dell’intero sistema Paese. Con lo sciopero del 7 luglio abbiamo chiesto investimenti anche sull’indotto che è importante, penso alle agratesi Technoprobe o a Dnp Photomask Europe, satelliti che gravitano intorno a St. Il sistema è strategico e Roma dovrebbe dettare linee di indirizzo sulla falsariga di quelle europee, l’obiettivo è l’autonomia produttiva, ma per arrivarci servono investimenti per rilanciare occupazione, ricerca, produzione: centinaia di milioni, tutto un pezzo di Pnrr dovrebbe essere dedicato a questa sfida che si gioca in quest’area". L’inflazione, i costi di gas, luce e materie prime preoccupano Sarti. "La globalizzazione è finita, si punta sul mercato interno, ma se i lavoratori non hanno soldi in tasca come rilanciamo i consumi? La partita sul salario è essenziale. Ma la politica, come sulla transizione ecologica, è miope. Non compreremo più petrolio dagli arabi, ma dovremo acquistare corrente e serve una visione di lunga gittata che solo il governo può avere".