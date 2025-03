Le aziende brianzole fanno rete: "L’evento organizzato in tre mesi. Sembrava follia, invece è realtà"

La corsa contro il tempo per portare l’Atp Challenger a Monza è arrivata al traguardo in soli tre mesi anche perché si è riusciti a trovare un numero sufficiente di sponsor in grado di coprire le spese per l’evento (il solo montepremi è di 143mila euro). Gran parte delle imprese che hanno contribuito all’obiettivo sono del territorio.

Lo stesso main sponsor, il marchio inglese di profumi Atkinsons, è oggi di proprietà della famiglia Sgariboldi, la quale ha iniziato la sua attività imprenditoriale proprio in città. "La nostra attività nel 1978 è stata avviata qui a Monza – afferma Davide Sgariboldi, general manager di EuroItalia (azienda che ha acquisito Atkinsons nel 2020) –, quando ho saputo da Matteo Fenaroli della possibilità dell’Atp Challenger, da frequentatore del Villa Reale Tennis, ci ho creduto subito". Fenaroli, imprenditore brianzolo, è lo sponsorship manager del Villa Reale Tennis Club. "Sembrava una follia poter organizzare in tre mesi un torneo così – afferma il manager –. Ma sono davvero soddisfatto di avere trovato loghi che hanno dato la loro apertura a sostenerci senza chiedere nulla in cambio. Siamo andati uniti verso il risultato, facendo un lavoro di rete che qui in Brianza non è mai stato facile fare".

Dando uno sguardo ai marchi sostenitori, si leggono davvero tante imprese brianzole (o con siti in territorio brianzolo), tra cui Lombarda Motori, Bcc Carate Brianza, Rovagnati, Acinque, Gruppo Meregalli, Rinascente, Cliniche Zucchi, Gruppo Sesi, Ottica Barzaghi, Ristorante Al Campo. Diverse saranno poi le associazioni coinvolte, a partire da Lilt Milano Monza Brianza.

Sponsor ed enti del terzo settore faranno sentire diffusamente la loro presenza nel corso della rassegna. "Il 5 aprile apriamo con un evento all’Arengario in cui saranno coinvolti i raccattapalle - anticipa Fenaroli -. Vedremo poi installazioni alla Rinascente e ai Boschetti Reali per presentare la rassegna, con coinvolgimenti anche delle scuole. Lilt farà seminari e poi allestiremo un villaggio commerciale con gli sponsor". "Inoltre - conclude - sarà organizzata una serata di gala in Villa Reale, il giorno della finale, nella quale si esibirà l’Orchestra Canova".

A.S.