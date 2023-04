Le associazioni: "L’età media si è abbassata"

"Quando alle superiori il 20% di ragazzi dal primo al terzo anno dice di aver bevuto alcol appena alzato o il 14% sostiene di aver sentito la necessità di ridurre il bere è evidente che il problema è molto grosso". Numeri che impressionano quelli riportati da Carlo Riva, presidente di Acat Brescia (associazione di volontariato che offre accoglienza e condivisione alle famiglie che vivono il problema dell’alcol), raccolti negli incontri a scuola.

"In associazione i giovani non arrivano – racconta Riva –. Ma la realtà la vediamo, basta girare per le città per vedere strade piene di ragazzi con il bicchiere in mano". Lo conferma anche chi deve intervenire perché l’eccesso di alcol porta anche al coma etilico. "Facciamo interventi per ragazzi sempre più giovani, di 12, 13 anni – spiega Umberta Salvadego, presidente di Croce Bianca Brescia – l’età si è molto abbassata. Bevono superalcolici, come testimoniato dalle bottiglie di vodka vuote, che gli operatori trovano nelle buste dei supermercati dove vengono acquistate". In genere, le abbuffate di alcol avvengono per strada. "Quando arriva la chiamata è perché stanno male – sottolinea Salvadego –. I genitori? La reazione è quella di giustificare i figli. Tante volte, arrivano in condizioni non dissimili da quelle dei ragazzi". Le frasi tipiche di mamma e papà variano dal "è la prima volta che succede" al "non può essere mio figlio (o mia figlia)". "Non si rendono conto dei danni alla salute o dei reati che possono commettere – aggiunge Salvadego – perché poi con l’alcol cresce anche l’aggressività che sfocia in risse, per non parlare degli incidenti stradali". Funzionano bene i progetti educativi, come quello della Polizia locale di Brescia con la Croce Bianca, che porta i giovani delle superiori sulle ‘strade’ del sabato sera. F.P.