Lazzate, la nuova via green. Ciclabile tra bosco e campagna. Pronti più di 900mila euro

Ci sarà anche una nuova pista ciclabile tra bosco e campagna a nord del paese, tra le opere che verranno realizzate quest’anno inserite nel piano di programmazione approvato insieme al bilancio comunale di previsione 2025. Confermata l’aliquota dell’addizionale Irpef allo 0,7% e confermate anche le aliquote Imu. La nuova ciclabile ha un quadro economico complessivo di 910mila euro, tra opere ed espropri dei terreni ed è finanziata come compensazione da Pedemontana e realizzata dal Parco delle Groane. A essa si aggiungerà il nuovo asilo nido di via Misentasca con il mutuo avviato nello scorso esercizio a supporto del finanziamento regionale di 480mila euro. Come spiegato dal vicesindaco e assessore al Bilancio, Loredana Pizzi, ci sono 65.000 euro per la manutenzione straordinaria di immobili comunali, 100mila euro per intervenire sugli incroci pericolosi tra via Vittorio Emanuele e via Trento Trieste, tra via Carducci, Rimembranze e Trento Trieste, e tra via Libertà e via Kennedy. In programma anche la ciclostazione da realizzare in piazza Lombardia, con un costo di 80.000 euro, di cui 64mila finanziati dal Distretto del commmercio.

Si è inoltre stabilito di destinare i 140mila euro incassati per la concessione trentennale del diritto di superficie dell’impianto di trasmissione per telefonia situato tra via Grandi e via Gramsci alla riqualificazione con trasformazione in parcheggio dell’ex area feste di via Laratta (fronte scuola media). Sul bilancio, dall’opposizione, Franco Bettin di Lazzate in Movimento ha esordito sottolineando la "fortuna" dell’introito extra derivante dal supermercato, ma criticando mancati investimenti sul fronte della riduzione dei rifiuti e sulle politiche giovanili: "Vediamo sempre uno zero sulle politiche giovanili". Per Fratelli d’Italia, Lorella Babetto ha criticato la modalità di illustrazione del bilancio che a suo parere potrebbe essere meglio spiegato non solo al consiglio comunale ma anche a tutti cittadini. Criticati gli investimenti sulle piazze e anche la riqualificazione dell’area feste, che non era prevista nel programma. "Su una scelta come questa era opportuno consultare i cittadini". Ai voti, favorevole Lazzate 2030, contrario Fratelli d’Italia, astenuto Lazzate in Movimento.