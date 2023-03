L’azienda pianta alberi a scuola

Un’azienda ha donato 45 alberi al giardino della scuola e ha inviato una delegazione di dipendenti per piantarli e vivere insieme una giornata speciale.

È successo nel giardino della scuola comunale dell’infanzia di via Cinque Giornate. Protagonisti, la direzione e i dipendenti di Axet Facility, azienda italiana con sede a Cesate specializzata nei servizi di facility management (pulizie, manutenzioni, gestione forniture). Dopo un primo momento di dicembre in cui l’azienda ha donato ai dipendenti di staff 45 piante, la piantumazione è avvenuta ieri a contorno di un evento di sensibilizzazione sulla crisi climatica. "Quando ci è stata proposta l’idea – dice la sindaca Nilde Moretti – non abbiamo potuto che accettare sposandone in pieno la filosofia".

Ga.Bass.