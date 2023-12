Lavoro di squadra. Dall’operaio al venditore. La Cassina costruisce la catena della creatività

Il lavoro di squadra in azienda per avere una marcia in più sul mercato. Alla Cassina mobili nasce il Team Work per migliorare i processi produttivi, mettendo a fattor comune competenze e idee di coloro che vivono l’azienda tutti i giorni a tutti i livelli. Il gruppo di lavoro riunirà mensilmente i rappresentanti (volontari) dei lavoratori di ogni reparto per consolidare la leadership mondiale dell’azienda nella fascia alta del settore arredamento. Un percorso che vede il coinvolgimento diretto dei lavoratori, ognuno con la propria esperienza e il proprio talento. Il team work sarà composto da rappresentanti di tutti i reparti dell’azienda, dal centro ricerche e sviluppo ai reparti di produzione, dal controllo qualità al canale retail, e avrà come obiettivo la definizione di possibili azioni di miglioramento dei processi produttivi aziendali. Il primo focus sarà la qualità, in particolare quella percepita dai clienti, tema centrale per un’azienda come Cassina.

"Abbiamo la fortuna di essere un brand di riferimento nel nostro settore e ci rivolgiamo a una clientela con un’aspettativa altissima verso la qualità dei nostri prodotti e i servizi forniti – spiega Christian Maria Medulla, responsabile delle risorse umane di Cassina –. Ogni scelta che operiamo viene fatta pensando sempre ai nostri clienti e di conseguenza tutte le attività volte al miglioramento devono avere come ultimo fine la soddisfazione del cliente e il rispetto delle loro aspettative nei nostri confronti". La partecipazione dei lavoratori nei processi di miglioramento non è nuova per l’azienda. Mensilmente vengono già svolte riunioni di reparto che esaminano i reclami provenienti dal mercato dovuti a disguidi di produzione ed è presente un “sistema di suggerimenti“ che consiste nell’inserimento in una cassetta delle proprie proposte e idee di miglioramento, a cui tutti i lavoratori possono contribuire. Nel progetto saranno coinvolti tutti i lavoratori dell’azienda che verranno informati delle criticità trattate dal team work e stimolati a fornire idee.

Un secondo momento formativo sarà dedicato alla conoscenza del funzionamento complessivo dell’azienda, così da sviluppare una visione d’insieme di tutte le fasi produttive. "La partecipazione è un elemento in cui crediamo molto – hanno dichiarato Maurizio Ferrari, segretario Filca CISL Monza Brianza Lecco e Gian Franco Cosmo, segretario generale della Fillea Cgil Monza Brianza –. Questo percorso è il frutto di un modello di relazioni sindacali di qualità che Cassina, negli anni, è riuscita a coltivare cogliendo l’opportunità di un modello aziendale nuovo, che promuove la crescita delle persone insieme alla crescita della produttività in un contesto attento alle condizioni di lavoro. È un processo che si basa sulla redistribuzione del valore non solo in termini economici ma soprattutto in termini di conoscenza, senso di responsabilità e partecipazione. Partecipare al miglioramento in maniera condivisa dà la possibilità ad ognuno di portare la propria esperienza individuale e di crescere come persona e come professionista. Questa è una grande opportunità".