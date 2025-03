Lavori in ritardo e costi in salita nella Primaria

Nell’ultimo Consiglio comunale è stato fatto il punto sull’intervento per l’ultimazione dei lavori alla scuola primaria Alfredo Sassi. Un cantiere che dura da troppo tempo destando parecchie polemiche. La giunta Zoia ha dovuto fare il punto della situazione, dopo le tante domande di genitori e personale scolastico che sono arrivate sulla sua scrivania in municipio. Il capogruppo di “Renate Si“ Antonio Venezia ha detto: "Sono in molti a richiedere la data previste per la conclusione dei lavori e la riapertura del plesso scolastico. Chiedo se è previsto un aggiornamento periodico rivolto ai cittadini sull’andamento dei lavori". Durante la seduta visibile anche in streaming sul sito del Comune, è stato proiettato un video che mostra le immagini registrate all’interno del cantiere. Ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Michele Annoni: "Il termine del primo lotto è stato fissato dall’azienda appaltatrice alla data del 30 marzo 2025. Purtroppo le prove di qualità riguardanti i materiali fibrorinforzati potrebbero far slittare la data, poiché le tempistiche sono più lunghe. Solo dopo la conclusione del primo lotto, inizierà la procedura di affidamento del secondo".

Al momento le classi della scuola primaria sono ospitate dalla secondaria di via 25 aprile. I tempi sono molto più lunghi del previsto. I lavori sono iniziati il 1° settembre del 2023 e sarebbero dovuti terminare entro 300 giorni, il 25 ottobre 2024. Ma c’è stato un susseguirsi di proroghe a causa dell’errato posizionamento della fibra di carbonio non certificata dal ministero e della carenza di personale. Il sindaco Zoia è preoccupato per la lievitazione dei prezzi. Il Comune dovrà attingere ad altre risorse perla ristrutturazione delle aule e del piazzale esterno.

Son.Ron.