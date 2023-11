L’autostrada delle bici per pedalare fino ai binari

In tema di mobilità sostenibile, il ruolo dello sviluppo della rete ferroviaria è fondamentale. Ma è importante arrivare in stazione in maniera altrettanto sostenibile. Anche in quest’ottica è stato elaborato dalla Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con i Comuni, il Piano urbano della mobilità sostenibile. Il piano strategico detta le scelte viabilistiche da qui a 10 anni, votate allo sviluppo di una mobilità sostenibile e dolce, con l’obiettivo precipuo di ridurre il traffico veicolare. Uno degli obiettivi più importanti del Piano è ricucire la rete ciclabile ad oggi frammentata, raccordandola in maniera più fitta verso le stazioni ferroviarie. La Provincia ha così voluto incanalare i fondi regionali e nazionali per la mobilità ciclistica dando avvio ad una fase programmatoria del documento portata avanti per tutto il 2022, a cui ha deciso di aggiungersi anche il Comune di Monza. L’assessora alla Mobilità Giada Turato non ha mai fatto mistero, ed ha anzi ribadito più volte, che le scelte dell’Amministrazione derivano anche dal rispetto dell’indirizzo di questo piano strategico. Le nuove ciclabili in costruzione in città, sia quella su via Aquileia, che connette i due percorsi ciclabili già esistenti tra via Montesanto, via Borgazzi e viale Campania, sia quella di via Lario, che da piazzale Virgilio arriva all’incrocio con via Monte San Primo in direzione di Muggiò, nascono proprio in ottica Piano della mobilità sostenibile: nella ricerca cioè di raccordare i quartieri al centro, e quindi anche alle stazioni ferroviarie.

A.S.