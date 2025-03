Laura Pozone sul palco con “Love is in the hair“. L’altra metà del cielo tra spot e colpi di phon

Venerdì appuntamento con “Love is in the hair“, monologo brillante sull’universo femminile con Laura Pozone (Aparte società cooperativa), che ne è anche l’autrice.

Lo spettacolo alla Cittadella della Cultura (via Ferrario 53) ad Agrate è uno di quelli in cartellone in città per l’8 marzo. Ritmo serrato per presentare sei personaggi dai 25 ai 60 anni in un negozio con molta personalità fra spot e colpi di phon. Tutto interpretato da un’attrice che racchiude in sé vite delle protagoniste, demoni e sogni. Ingresso libero. Sabato, in Sala Expo, invece aprirà la mostra “I colori sono parole“ una collettiva “rosa“ con la presentazione di Annamaria Ronzio, "una riflessione sul ruolo dell’arte in contesti difficili".

Bar.Cal.