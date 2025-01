L’associazione Anima Artis e la cultura gratis per tutti

Il battesimo di Anima Artis. Domani alle 17, in occasione della conferenza “Cefalonia 1943. Storia di guerra, di Resistenza e di un padre disperso. Alla memoria di Gualtiero Ferrari“ nella sala civica di Palazzo Isimbardi, sarà presentata l’associazione culturale fondata da Ilaria Ramazzotti che ne è anche presidente, Roberto Piva (vicepresidente), Nino Ragusi, Aldo Ramazzotti e Stefano Celli. L’obiettivo è sostenere e diffondere la cultura e le arti in tutte le forme, la democrazia, le libertà civili e la solidarietà nei rapporti umani, attraverso eventi gratuiti, mostre, conferenze, tavole rotonde, laboratori. "Arti e mestieri, pittura, fotografia, scultura, musica, letteratura, poesia, scienze, storia, educazione civica, temi sociali e umanistici sono al centro dei nostri interessi e programmi – riferisce Ilaria Ramazzotti –. Anima Artis, l’anima dell’arte, è un nome che vuole evocare il senso più profondo delle opere umane, di conseguenza il valore della persona". Per informazioni sull’associazione e sulle iniziative in programma si può inviare una email a associazione.anima.artis@gmail.com.

V.T.