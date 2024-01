L’assessora Bettin:: "E ora puntiamo al salto di qualità"

Un grande museo della città, aperto e fruibile con facilità a cittadini e turisti, la sede di un Centro di documentazione e ricerca all’avanguardia e linfatico per chi studia o si vuole documentare, un luogo di svago accogliente e curato: tutto questo è la Villa Reale che si aspetta per il futuro l’assessora alla Cultura, alla Villa, al Parco e all’Università Arianna Bettin, in un anno, il 2024, che potrebbe rappresentare un punto di svolta.

"Presto la domanda per fare della Villa Reale un museo verrà esaminata dalla Regione Lombardia, per essere poi trasmessa al ministero della Cultura: ci darebbe slancio culturale ed economico – esordisce l’assessora –. I bilanci del Consorzio Villa Reale e Parco sia per quanto riguarda gli investimenti sia per la parte corrente è uno dei capitoli più delicati nella sua gestione. I costi non si coprono con la sola bigliettazione, c’è sempre bisogno di ripianare le spese con gli stanziamenti dagli enti consorziati e dei concessionari. Il bilancio è in ordine, ma la possibilità di spesa è limitata".

"L’anno scorso il Comune di Monza ha versato 200mila euro – prosegue nell’analisi – quest’anno è stato preventivato un po’ meno per le difficoltà attuali degli enti locali. Entrare nel Sistema museale nazionale significherebbe poter accedere a bandi Pnrr, a finanziamenti europei, ministeriali e regionali ed entrare in nuove reti. Inoltre permetterebbe orari ancora più lunghi di apertura in giorni ulteriori, e farebbe incrementare il flusso turistico, con una maggiore promozione degli eventi. Già ora – continua – la Villa Reale è all’interno del circuito Regis (Rete dei giardini storici) e nella rete Arre (Associazione delle residenze reali europee). Fare parte di ampie reti e sistemi è assolutamente fondamentale".

"Diventare museo significherebbe inoltre implementare i servizi accoglienza, biglietteria, bookshop e guardaroba. Le guide già ci sono, ma ci vuole personale interno nelle sale che permetta di organizzare sempre delle visite guidate. Anche uno shop interno alla Villa con souvenir e ricordi contribuirebbe a restituire la dimensione di un luogo accogliente e presidiato, come ci vuole una sala di laboratori per bambini".

"In ogni caso c’è grande ottimismo – conclude –. Da quando la Villa Reale ha riaperto, tre anni fa, il Consorzio ha fatto un ottimo lavoro grazie alla guida del sindaco e dell’ex direttore generale Giuseppe Distefano. Sono già stati fatti tanti passi in avanti, abbiamo tre mostre in contemporanea negli spazi della Villa, e tanti eventi culturali e musicali uno dietro l’altro. Ora vogliamo mostre non solo temporanee, ma pensate ad hoc per Salone e Belvedere. Per avere un upgrade ci dev’essere una ricerca scientifica a monte".

Quindi l’altro grande obiettivo: "Bisogna aprire un Centro studi che lavori permanentemente in Villa, come già avviene in collaborazione con le università milanesi. Dobbiamo puntare a una ricerca scientifica permanente, tornare all’avanguardia monzese che fu per Isia, Autodromo, scuola agraria femminile".

Da qui una condizione indispensabile: "Occorre innanzitutto implementare il consorzio. Agli attuali 13 dipendenti a breve se ne aggiungono due, uno dei quali si occuperà dei giardini. Con il ministero il consiglio di gestione sta lavorando perché si arrivi ad almeno 40 professionisti: è una strada che si sta avvicinando al traguardo".