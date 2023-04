Lascia in banca lo zaino del figlio Allarme bomba

Zaino sospetto ieri mattina nel locale bancomat di Intesa Sanpaolo in via Cesana e Villa a Biassono. Scatta l’allarme, ma era solo un genitore che aveva dimenticato quello del figlio, contenente un bambolotto. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 8 quando lo zainetto è stato visto abbandonato vicino alle casse automatiche dell’istituto di credito lungo la provinciale Monza-Carate. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno evacuato personale e clienti dalla banca e transennato l’intero perimetro. L’idea era di fare intervenire gli artificieri per vedere cosa contenesse lo zaino, ma prima i carabinieri hanno guardato le immagini delle telecamere di sorveglianza, notando il genitore con il figlio che usciva senza lo zainetto. Nel frattempo il proprietario è tornato a riprenderselo.

S.T.