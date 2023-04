L’Armata delle Tenebre Quando l’esercito fantasma difese gli abitanti dai saccheggi delle truppe

di Dario Crippa

Anno 1705. Agosto. Le nuvole offuscano il cielo anche se l’aria è tanto calda da bruciare la pelle. E nei campi attorno a Campegorino, piccola frazione di Aicurzio, si vive una tensione quasi elettrica. Quel giorno però non ci sono animali o pastori in giro.

Quel giorno su quei campi faccia a faccia si ritrovano due grandi eserciti. Francesi e Spagnoli da una parte, Austriaci e Piemontesi dall’altra. Stanno combattendo duramente, in Italia e non solo, per uno dei conflitti più sanguinosi d’Europa: la guerra di successione spagnola. Per il predominio in Europa si ritrovano a battersi Francesi, Austriaci, Tedeschi, Inglesi, Olandesi e anche Piemontesi.

E anche l’Italia è solcata da eserciti in arme, a farne le spese i territori percorsi dalle truppe.

Accade così che anche un piccolo territorio brianzolo come quello che di estende fra gli abitati di Aicurzio e Bernareggio, Sulbiate e Verderio si ritrovi per l’ennesima volta a temere l’arrivo dei soldati. Con l’inevitabile sacco e devastazione di territori abitati da incolpevoli contadini.

La gente è terrorizzata. Pensa alle razzie che ha già subito tante volte, agli stupri. E si raccoglie in preghiera. Le due schiere armate all’improvviso irrompono a Campegorino. I soldati schierati, i cavalli che scalpitano, le armi in pugno.

Accade però qualcosa di imprevisto. All’improvviso fa infatti la sua comparsa un terzo esercito. Uomini in arme che però hanno una caratteristica che li rende particolarmente misteriosi: non portano insegne, non hanno divise riconoscibili. Non parlano. Non si sa a quale degli schieramenti in campo possano appartenere, ma si dirigono all’unisono, come se fossero arrivati proprio per quello, contro entrambi gli eserciti in campo, quello francese e quello austriaco, sino a poco prima pronti a scontrarsi. Ma alla vista di questi strani e misteriosi soldati… i due eserciti nemici voltano le spalle, e si danno alla fuga. Terrorizzati. Non ci sarà più alcuna battaglia, Aicurzio è salva.

La gente del posto tira un sospiro di sollievo. Nessuno sa a chi appartenga quello strano esercito che li ha salvati e che dopo aver messo in fuga le truppe austriache e francesi si volatilizza come nel nulla.

Nessuno li conosce. Nessuno li ha mai visti. La gente comincia però da subito a raccontare una storia. E ci crede davvero: quei soldati che li hanno appena salvati sono sangue del loro sangue, sono i loro trisavoli, i loro parenti. E sono “usciti” – sarebbe proprio il caso di dire – da Campegorino. Dove oltre ai pascoli ci sono due vecchi cimiteri, realizzati per dare riposo ai morti di peste del 1576 e del 1630. Soldati fantasma, un’Armata delle Tenebre uscita dalle fosse quel giorno per salvare i propri compaesani. La gente ci crede. E trova abbastanza in fretta na spiegazione. A muovere quell’esercito formato dalle anime dei trapassati di Aicurzio non può che essere stato Dio, ovviamente. Attraverso il Crocifisso che da sempre era stato messo a guardia della Cappelletta al cimitero degli appestati. E da allora ne nasce un ricordo devozionale che ha attraversato i secoli, ha portato alla costruzione di una chiesa, di un campanile, e alla realizzazione di un dipinto che racconta ancora oggi l’incredibile leggenda di Campegorino.

Un’iscrizione accoglie ancora i visitatori appena varcato l’ingresso del Santuario: "È liberata la terra de’ Curcij da imminente sachegio essendo prodigiosamente comparsa a vista de’ soldati nemici una formidabile armata vicino questo Oratorio, per il che spaventati si diedero alla fuga, havendo sachegiate molte terre vicine nell’anno 1705".

Ancora oggi, ogni mercoledì mattina, quando il Santuario viene aperto al pubblico per celebrarvi la messa, qui accorrono decine di persone. E alla festa del 3 maggio dedicata al Santo Crocifisso, a Campegorino si ritrovano centinaia di fedeli, in attesa di una solenne benedizione: un tempo, di buoi e cavalli; poi, col trascorrere del tempo, di trattori, mezzi agricoli, automobili.