L’appello dei volontari alle aziende: "Aprite le porte ai nostri talenti"

L’ingegnere iraniano costretto a reinventarsi magazziniere, cinque bambini di una famiglia a rischio che non andavano scuola, l’immigrato invalido con accompagnamento che per effetto delle nuove norme non è riuscito a far valere i propri diritti "nonostante i nostri ricorsi" ed è morto prima di vederseli riconosciuti. Dietro alle statistiche e ai rapporti sulla povertà c’è la vita di tante persone.

"E nel nostro caso sono sempre difficili – dice Giovanni Frosi, volontario del Centro d’ascolto Caritas Vimercate Burago che si occupa di lavoro -. Fra le fratture più dolorose quelle legate ai ricongiungimenti familiari. Abbiamo ragazzi che faticano a riconoscere le madri dalle quali sono stati separati per anni. Abbiamo un progetto per ricucire lo strappo, è un percorso in salita". Emblematico il caso di un 16enne, approdato in Brianza dopo un lunghissimo distacco dalla mamma badante, l’aveva lasciato a 6 anni. "Dormiva tutto il giorno, non voleva uscire di casa, abbiamo lavorato sulla relazioni, ha partecipato al centro estivo e ora le cose vanno meglio". Adattamento o resilienza, come si dice oggi, cammini pieni di difficoltà anche per i professionisti stranieri che "per problemi di reddito non riescono a far riconoscere i propri titoli e sono costretti a riciclarsi in mansioni meno qualificate di quelle per cui hanno studiato". "Il nostro spaccato ci restituisce l’impatto del lavoro povero sulla quotidianità, un drammatico bagno di realtà – sottolinea Frosi – . Il 95% dei lavoratori part-time ha problemi economici e anche il 75% dei full-time".

Caritas ha lanciato da tempo il “Fondo Diamo Lavoro” gestito dalla Fondazione San Carlo, "una banca dati per l’incontro di domanda e offerta con tirocini gratuiti per le aziende, ma nel Vimercatese fatichiamo a trovare partner. A differenza di altre zone della provincia, a cominciare da Carate. È vero che il tessuto economico è cambiato molto in città negli ultimi 25 anni, ma in quest’area non abbiamo contributi. È un territorio piuttosto chiuso. Lanciamo un appello, abbiamo a disposizione tanti talenti, non solo persone con una bassa scolarità, le imprese possono approfittarne".

A peggiorare il quadro, "un’assenza di progettualità innescata da uno scenario normativo meno favorevole, nel 2000 la legge Turco offriva al terzo settore un’azione di lunga gittata, oggi non c’è più niente".

Bar.Cal.