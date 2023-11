L’app antistupro per chiedere aiuto

Arriva dall’Ordine dei farmacisti di Bergamo un nuovo aiuto per le donne che subiscono violenza, tema drammaticamente attuale viste le prime pagine dei quotidiani e le notizie dei telegiornali di questi giorni. Si tratta della app Bright Sky, che si presenta come una normalissima app delle previsioni meteo e che consente alla vittima di effettuare direttamente la segnalazione ai centri antiviolenza preposti cliccando un semplice tasto. "Si tratta di un’applicazione di recente ideazione - spiega Maddalena Boreatti, del Collegio dei revisori dei conti dell’ordine dei farmacisti di Bergamo - . L’anno scorso è stata scaricata 3.700 volte e nel 10% dei casi le donne vittime di violenza hanno premuto il tasto che segnala un abuso o un maltrattamento. È semplicissima da utilizzare, ma può essere di grande aiuto salvando in certi casi anche la vita di tante persone che sono soggette a violenze. Che, come abbiamo visto in questi giorni, purtroppo sono sempre di più". L’applicazione nasce come naturale prosecuzione anche del progetto “Mimosa“.

"Siamo stati i primi in Lombardia a proporre ai nostri associati il progetto - sottolinea Michela Bialetti, vicepresidente di Federfarma Bergamo - È importante saperle approcciare nella giusta maniera attraverso un ascolto attivo e non giudicante, inviando successivamente la vittima ai centri antiviolenza". Mi.An.